佛心！50萬片口罩免費送 一人限領五片地點流程曝

光南大批發7、8日贈送50萬片口罩 新北消保官：口罩無防疫功能（新北市政府提供／戴上容新北傳真）

光南大批發7、8日贈送50萬片口罩 新北消保官：口罩無防疫功能（新北市政府提供／戴上容新北傳真）

武漢肺炎疫情延燒，引發全民瘋搶口罩防疫。光南大批發日前宣布，7、8日於分店贈送50萬片口罩。新北市政府法制局特指派消保官、經濟發展局等人員前往光南永和及三重分店查核，確認發送口罩僅為一般口罩，無防疫作用。消保官指示業者應加強標示「非醫用口罩」，並妥善規劃排隊動線。

新北市政府法制局局長黃怡騰指出，業者免費提供民眾防護口罩雖屬善意，但如業者未能清楚說明該款口罩並不具有阻隔病毒之效能，導致市民花費大量勞力、時間及交通成本排隊索取，對全民抗疫毫無幫助，更可能使市民誤以為該口罩具防護能力，戴著接觸感染病患而遭受病毒侵害。

黃怡騰表示，為確保該防護口罩有正確標示、合法來源及未逾保存期限，特指派消保官率員赴轄內永和區及三重區分店進行瞭解，兩間分店皆明確表示贈送的口罩並無防疫功能，消保官將於6日，防護口罩到貨後再行勘驗，確認業者說法是否屬實，並檢視商品標示及保存期限有無缺失。

消保官建議，業者應加強說明口罩不具防疫效能，更呼籲民眾應審慎考量自身需求，理性決定是否前往排隊索取，另提醒，一般醫療口罩及外科手術口罩為中央主管機關公告指定物資，未領有醫療器材販賣業藥商許可執照之業者不得販售，否則可處3萬至元至200萬元罰鍰。

(中時 )