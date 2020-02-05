嶺東科技大學5日表示，為防範傳染性肺炎疫情蔓延，將開學日延後至3月2日，以有效運用充裕時間做好防疫配套工作，維護學校學生及教職員工的安全與健康。

嶺東科大指出，校方召開第三次防疫工作會報，已完成校內教職員工健康管理紀錄調查與追蹤，並請各學制導師關懷班級學生狀況，擬訂「學生安心就學」措施，在註冊繳費、選課等均因應疫情實施彈性做法，學期行事曆將於教育部核定通過後另行公告，確保學生受教權益。

(中時 )