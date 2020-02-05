嶺東科大開學日延後至3月2日 18:412020/02/05 中時 陳淑芬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 嶺東科技大學開學日延後至3月2日。（嶺東科大提供／陳淑芬台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 嶺東科技大學5日表示，為防範傳染性肺炎疫情蔓延，將開學日延後至3月2日，以有效運用充裕時間做好防疫配套工作，維護學校學生及教職員工的安全與健康。 嶺東科大指出，校方召開第三次防疫工作會報，已完成校內教職員工健康管理紀錄調查與追蹤，並請各學制導師關懷班級學生狀況，擬訂「學生安心就學」措施，在註冊繳費、選課等均因應疫情實施彈性做法，學期行事曆將於教育部核定通過後另行公告，確保學生受教權益。 (中時 ) #學生 #嶺東科大 #防疫 #員工 #東科 也許您會感興趣 推薦閱讀 避免群聚感染風險 苗縣學校延後、停辦寒輔 20:592020/02/02 生活 八大行業防疫大作戰 桃園酒廊出入量體溫 17:172020/02/03 社會 《其他電子》金寶防疫護台，防疫照顧假半薪 11:252020/02/04 財經 《經濟》疫情影響，「防疫照顧假」打亂轉職季 11:422020/02/04 財經 王淺秋掰掰 鄭照新接任高市新聞局長 15:542020/02/04 政治 《其他電子》防疫照顧假，金寶／泰金寶改全薪假、最多14天 16:482020/02/04 財經 百貨防疫全面啟動 戴口罩、消毒內外兼顧 19:032020/02/04 消費 數位學習不中斷 在陸台生可在國內大學隨班附讀 11:552020/02/05 生活 台被排除WHO外 蔡其昌痛批：對岸棄台灣於不顧 13:492020/02/05 政治 近40萬私幼幼童家長防疫照顧假 教育部：陳請指揮中心核定 15:352020/02/05 生活 生活熱門新聞 更強冷空氣接力 氣象局曝最凍時間 - 生活 光南50萬片口罩哪來的？真相揭曉 - 生活 中鏢公主號恐成破口？港務公司：10確診日客下船機率高 - 生活 武漢返台隔離第2天 台商受不了想抽菸、找WiFi - 生活 台商群組對話曝光 驚人內幕網氣炸 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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