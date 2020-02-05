1月底中國武漢肺炎疫情爆發，全球衛生公共事件引發的不確定性對需求造成負面影響，使得油價持續走低，美布兩油2月3日均跌破關鍵的技術支撐點位，這也加劇油價下行的風險。

國票期貨分析，芝加哥商品交易所（CME）輕原油期貨目前處於短中長期均線之下，且低點不斷跌破前低，均線明顯空頭排列，建議保守看待其後市行情。

(工商 )