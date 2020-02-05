1月開始逐漸擴大的中國武漢肺炎攪亂一池春水，讓原本傾向多方走勢的全球股市陷入大幅波動，而原本的美中貿易談判於金融市場中反倒不是近期市點的焦點。

華南期貨指出，美股四大指數仍維持強勢整理，也成為目前全球股市的多頭明燈，但後市觀察重點在於疫情是否持續擴散、中國工廠何時能順利開工等，這都將影響全球股市未來的表現。

(工商 )