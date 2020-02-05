美股強勢整理 多頭明燈 18:302020/02/05 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 1月開始逐漸擴大的中國武漢肺炎攪亂一池春水，讓原本傾向多方走勢的全球股市陷入大幅波動，而原本的美中貿易談判於金融市場中反倒不是近期市點的焦點。 華南期貨指出，美股四大指數仍維持強勢整理，也成為目前全球股市的多頭明燈，但後市觀察重點在於疫情是否持續擴散、中國工廠何時能順利開工等，這都將影響全球股市未來的表現。 (工商 ) #全球股市 #強勢整理 #多頭明燈 #中國 #原本 也許您會感興趣 推薦閱讀 產經解析－中國市場將繼續吸引國際投資者 04:092020/02/02 全球財經 貿協：台商新南向 印尼成重點 04:092020/02/02 企業經營 武漢肺炎 各國對大陸民眾入境管制措施一覽 14:212020/02/02 國際 《金融》全球股市1月震盪，後市聚焦美股、新興亞股 15:402020/02/03 財經 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 00:022020/02/04 財經 觀念平台－論美中貿易協議能維持多久？ 04:102020/02/04 產業特刊 國際自行車展 3月如期登場 04:102020/02/04 產業．科技 12檔防疫概念股強者恆強 04:102020/02/04 證券．權證 高性價比策略奏效 聯發科Q1出貨 可望追平高通 04:102020/02/04 證券．權證 2019新型恐中症 04:102020/02/04 時論廣場 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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