砷化鎵微波積體電路（GaAs MMIC）廠全訊科技（5222）今（5）日公告2020年1月合併營收達4727.7萬元，為歷史同期新高表現，較去年同期成長161.59％，已連續五個月創歷史同期新高，且年增率都在約5成以上。

全訊1月合併營收較去年第四季平均表現略減，主要在於年底為出貨旺季，然受惠中科院訂單穩定出貨，1月雖處農曆新年期間，相較去年同期工作天數減少，合併營收仍創下同期新高表現，預期今年營運表現在中科院訂單能見度明朗，且海外市場可望新增客戶，並有商用產品持續開發下，維持雙位數成長可期。

全訊為國內唯一的專業砷化鎵（GaAs）整合元件公司（IDM），本身擁有一座四吋砷化鎵晶圓廠，是國內唯一於高頻微波（0-40GHZ）領域，能從晶圓設計、製造、封裝測試，一直到後段的功率放大器模組組裝的整合元件公司，近幾年全訊在氮化鎵（GaN）產品上亦已開發成功，並商品化量產應用在國防軍事領域。

全訊表示，2020年營運成長趨勢明確，即使外在環境出現武漢肺炎疫情或美中貿易衝擊，惟公司專注於少量多樣客製化功率放大器模組產品，且約9成營收來自於國防軍事領域，影響極為有限，尤其國內政府以「國防自主」為首要國防施政方針下，公司訂單能見度極高，在海外市場拓展上，預期今年仍將新增客戶，公司亦已籌劃新廠因應未來市場需求。

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