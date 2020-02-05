由於中國大陸武漢肺炎疫情擴大，經濟部5日在臉書（facebook）上發文表示，根據中央流行疫情指揮中心宣布，赴中港澳旅遊回台者，都要進行居家檢疫 14 天。經濟部與工業局已經直接與電子業、科技業、傳統產業等十幾家主要台商大廠經營者聯繫，大家都表示會配合政府防疫作為。

此外，中國面對武漢肺炎的疫情，為了防疫，同樣有對於人流、物流的管制。對於台商而言，會出現部分區域的產能、供應鏈整合，以及終端消費市場受影響的效應。

經濟部指出，會主動關懷台商需求，有些台商在中國部分區域的產能受限，但可以透過其他地方的產能調整彌補，相關的需求，經濟部會協助。

經濟部還說，會加大力道支持台商回台投資。從美中貿易戰到武漢肺炎，都顯示必須分散生產基地、分散市場，才能夠分散風險。經濟部的單一窗口會用更快的速度，全力支持台商回台投資。

經濟部強調，最根本的做法，就是要化危機為轉機，經濟部後續會提出方案、投入資源，把危機帶來的壓力，轉換成為轉型的動力，政府民間合作，讓產業加速升級轉型。

(工商 )