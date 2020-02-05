《李察朱威爾事件》是89歲金獎大導演克林伊斯威特執導演筒的第38部電影，也是他近年來第5度挑戰真實英雄故事的改編電影，這位傳奇導演深深關心平民英雄的權利，他認為這個故事必須被說出來，為願意在急難時刻選擇挺身而出的李察朱威爾帶來最後的正義：「光是一丁點的錯誤資訊，就足以把一個人的畢生的一切努力變成噩夢，常常在事隔多時真相大白後，大家也不會特別去更正或改變自己的想法，已沒有人再去關心和面對，實在讓人遺憾。這是一個人性的故事，人們很容易在沒弄清楚事情真相前，就輕易的就做出批判，不考慮後果，這絕不是正確的做法。」

這個故事包含了克林伊斯威特畢生都在探索的主題：正義、執法的權力互動、小人物陷入極端環境。即使事件發生已經超過20年，但導演認為現今的社會更容易會發生，任何人都有可能在一瞬間就被某種錯誤指控所擊倒，希望這部電影能讓大家有所警愓，不要隨便對別人妄下定論。媒體和大眾輿論力量之強大，能在一夜之間就捧出全民英雄，也能在轉瞬間就將一個大好人生摧毀殆盡，這樣的故事情節乍看像是懸疑驚悚片，不過卻也是真實人物「李察朱威爾」的現實人生。

《李察朱威爾事件》是金獎大導演克林伊斯威特執導的第38部電影。（華納兄弟提供）

這讓導演兼製片人克林伊斯威特很有興趣把這個悲劇性的故事搬上大銀幕，他說：「我想要拍出一部電影，幫李察朱威爾正名，因為這個善良的平凡人，一心只想奉獻自己當個好警察造福人民，當他奮不顧身做出英勇事蹟後，卻受到重大迫害，倉促的辦案過程演變成一場獵巫行動，使他遭遇許多莫名的惡劣對待，只因為大家想趕快讓事情結案。」

導演從大量的案件資訊中分類整理，確認只專注在李察朱威爾的觀點，以及他與律師華特布蘭特的合作，這位律師是除了他母親以外唯一相信他清白的人，克林伊斯威特找來他一直很想合作的奧斯卡得主山姆洛克威爾飾演個性剛直又犀利的布蘭特—他很快就發現這場辯護非常棘手，因為他的對手竟是全球最大的兩股勢力：美國政府和媒體。山姆洛克威爾表示：「克林伊斯威特就是我接演電影的最大誘因，當你遇到最傳奇的導演，而且他最懂得體會演員的感受、瞭解站在鏡頭前的感覺，他能給我完全的信任感，讓我發揮，同時還能聽到像他這種影壇老手才會說出的經驗談，這不就是身為演員最棒的機會。」

《李察朱威爾事件》是金獎大導演克林伊斯威特近年來第5度挑戰真實英雄故事的改編電影。（華納兄弟提供）

除了導演的吸引力和出色的劇本之外，飾演主角李察朱威爾的「保羅華特豪澤」竟然也同時成為兩位金獎得主山姆洛克威爾與凱西貝茲接演這部電影的主要原因，山姆洛克威爾笑說：「他在《老娘叫譚雅》片中超搶戲的，得知我能在《李察朱威爾事件》中和他共演大量的對手戲，其實就讓我的戲胞非常興奮！」而金獎影后凱西貝茲也是因為《老娘叫譚雅》一片對保羅華特豪澤印象深刻：「保羅很風趣，是大家的開心果，在演出的過程當中我也真的愛上他了，他就和主角李察一樣溫柔、善良又真誠，所以演出他的母親自然更容易入戲了。」《李察朱威爾事件》將於21日上映。

(中時 )