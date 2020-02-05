韓宜邦Junior加入三立《炮仔聲》，與劇中「男神收割機」吳婉君對戲，他飾演貨運行小開，是吳婉君的上司，有望成為劇中吳家雯的第6任追求者，韓宜邦笑說甘願做女神的「後宮佳麗」。

近日《炮仔聲》劇情吳婉君面臨「被離婚」的危機，暖男上司韓宜邦面對下屬家庭失和，工作狀態不佳，讓他這個老闆傷透腦筋。韓宜邦上一檔戲演渣男，立馬轉換成暖男，他表示自己都不設限，還預測自己劇中可能成為吳婉君與劉至翰的第三者，笑說：「甘願當吳婉君的小王。」有「吳大哥」暱稱的吳婉君則開玩笑說，那她要演 man的「太監」，要韓宜邦反串「宮女」。

韓宜邦劇中演暖男上司，關心狀態不好的下屬吳婉君。（圖／三立）

韓宜邦第2次演出八點台劇，坦言最大罩門是他本身「不會講台語」，「大家一定對我有誤解，我看起來像很會講台語的臉嗎？」這幾年演了好幾檔台語戲，台語仍會不小心「走音」，笑說還需要磨練。

聊到近年接八點檔心得，他說有趣的是可以交到很多好朋友。他唯獨最害怕與本劇大反派江宏恩對戲，因為他發現只要跟江宏恩有關係的人，不論事棚內或外景都非常慘，不僅教訓壞人的台詞落落長，還要搭配動作戲，想到就覺得吃不消，目前還是先當「小王」藏在家裡就好。

累積了非常多作品的韓宜邦面對不同的角色都很樂於嘗試，之前飾演過漸凍人，之後若有機會也想嘗試精神病患、人格分裂、植物人這種具挑戰性的角色，他也表示，如果有同志劇本找他也非常樂意，他很想演那種很Man很幽默的Gay，他笑說：「前提是不能露屁股。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)