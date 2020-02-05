演員群。羅永銘攝

宋柏緯（左起）、林映唯、周定緯。羅永銘攝

安心亞。羅永銘攝

溫昇豪（左起）、安心亞、宋柏緯。羅永銘攝

安心亞、宋柏緯。羅永銘攝

安心亞、溫昇豪、宋柏緯、林映唯、周定緯、古斌等人今出席TVBS、愛奇藝電視劇《墜愛》記者會，故事講孤鸞女和月老的奇幻愛情故事，安心亞在台上抽桃花籤，抽到「結婚要先有對象，不要在乎外貌」，她張大眼說：「誰不知道要有對象？」她說以前會設定男友款的身高只能175公分、體貼幽默，「現在都沒設了，再設就更沒對象了」。

曾有朋友介紹圈外人給安心亞，大夥人碰面後，最後沒來電，因安心亞覺得對方悶悶的。她今表示，以前交男友會設定條件，結果喜歡上對方，全不符合預設的條件，她自認不是「外貌協會」，現在對男友條件全憑相處感覺，她希望今年趕快脫單，自爆只要有心儀對象就會主動出擊，貼心地替對方準備早餐，曾因此倒追成功。

安心亞劇中周旋在溫昇豪、宋柏緯之間，和兩男都有吻戲，笑認滿幸福，誇溫昇豪的吻戲老練、經驗豐富，溫笑說：「我希望一次過，所以侵略性比較強一點。」她與溫昇豪的KISS戲一次OK，換親宋柏緯則狀況百出，宋柏緯坦言：「她跟我的時候就是NG會比較多。」安心亞和溫在劇中從大學開始談戀愛，被問hold得住大學生樣？溫昇豪笑稱：「我保養得宜。」

安心亞和溫昇豪劇中也有許多感情糾葛，兩人大學時是情侶，分手後再見面，他竟變成安心亞的上司，也是她劇中妹妹程茉準備論及婚嫁的男朋友，三角戀錯綜複雜。溫昇豪的角色「姊妹通吃」，拍攝時是否會尷尬？他說兩段戀愛的時間點相隔多年，詮釋起來沒有任何障礙。

宋柏緯劇中擁有雙重身分，在神界是「霸氣月老」李月，專門用紅線替人牽姻緣，卻不能左右自己的愛情，在人間則是扮演離婚律師。首次與安心亞合作，宋柏緯露出靦腆笑容，主持人趁機虧他：「你演月老、又親了女神，播出後自己小心一點，因為男女粉絲都會追著你跑。」

安心亞與宋柏緯生活中差9歲，不過劇中不受任何身分、年齡限制，大談禁忌人神戀，她只要一難過，宋柏緯就會立刻心電感應，使用「瞬間移動」出現並安慰她。除了複雜愛情線，宋柏緯與古斌還有許多打鬥戲。《墜愛》2月8日起，每週六晚間10點將於TVBS首播、愛奇藝台灣站全網播出。

(中時 )