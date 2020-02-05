春節假期結束，身體好像也腫了一圈，在春節期間不忌口大魚大肉，外加消夜、零食、飲料，隨著收假上工才意識到好像該節制了，為避免站上體重計來個數字大躍進，快把握年後14天至30天的減肥黃金期，展開甩油大作戰，恩主公醫院營養師林美怡為您分析，低碳、生酮、輕斷食，哪種減肥法最有用？

一、低碳飲食法

低碳飲食就是每日飲食中減少碳水化合物的攝取量，約佔每日碳水化合物攝取量的10-20%，即每日攝取量為50-150克，同時提高蛋白質、油脂、纖維質的比例。林美怡表示，在選擇低碳飲食法，要注意的是同時選擇好的蛋白質食物，搭配優質油脂食用，嚴禁攝取大量的含砂糖食物，並充分攝取低碳蔬菜及多喝水。

二、生酮飲食法

生酮飲食為近期最熱門的減重飲食方法之一，執行要點為精算每日碳水化合物(醣類)的攝取量，需小於每日碳水化合物建議攝取量的5%，即維持在50克以下，同時搭配大量油脂、適量蛋白質，強迫人體燃燒脂肪來產生酮體。不過，林美怡指出，生酮飲食的隱憂是大量攝取高油脂食物，恐有血脂肪飆升的風險。

三、輕斷食法

常見的斷食法有5:2斷食法，指的是平日正常飲食，一週內選兩天只吃500大卡；另一種為16:8斷食法，每天進食8小時，空腹16小時。林美怡表示，斷食法以短期來說減重效果顯著，但恢復正常飲食則容易復胖，同時血糖波動大，並非每個人都適合。

以上三種減肥法各有優缺點，林美怡強調每個人依體質、喜好的不同，選擇的飲食法也會有所不同，如有任何疑問建議先向專家諮詢，尤其是三高患者、正在發育的孩童、孕婦、癌友等切勿輕易嘗試，如有任何疑問建議先向醫師諮詢，找到自己合適的飲食法。

另外，營養師也貼心提供給大家減重小撇步，把握以下6項原則，也可以輕鬆瘦唷！

1.均衡飲食為原則

2.降低總攝取熱量但不能低於基礎代謝率

3.吃得快易在短時間內容易吃下過多份量，建議細嚼慢嚥

4.選擇低GI食物

5.養成補充水分的習慣

6.養成規律的運動習慣

(中時電子報)