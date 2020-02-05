台電通霄電廠配合國家政策，規畫第2期更新改建計畫，5日召開環境影響說明會，現場質疑聲不斷。（巫靜婷攝）

台電通霄電廠配合國家政策，規畫第2期更新改建計畫，5日召開環境影響說明會，民眾痛批台電開會通知不夠周全，現場留有許多空位。（巫靜婷攝）

台電過去在通霄鎮設置大量高壓電塔，令當地居民反感。（摘自苗栗縣通霄鎮反超高壓電塔自救會）

台電通霄電廠配合國家政策，規畫第2期更新改建計畫，預計新設6部總淨出力270至330萬瓩的燃氣複循環機組，5日上午於通霄鎮綜合活動中心召開環境影響說明會，現場質疑聲不斷，針對鎮民擔憂是否又要新設電塔，台電公司回應，此計畫內容沒有新設電塔的項目。

台電配合國家政策於2025年達到燃氣發電占比50％，備用容量率15％的目標，預計利用通霄電廠既有4、5號機除役後拆除之用地，新設置6部燃氣複循環機組，開發面積約13公頃，依法需與當地居民召開環境影響說明會，不過許多民眾反映不但不知道開會訊息，說明會開在上班日，台電根本沒誠意。

雖然台電再次說明「既有送電線路足以負荷，此計畫無需新設電塔」，但反超高壓電塔自救會仍表示不信任，強調過去台電在鎮內聳立大量電塔，鎮民與345kV超高壓電塔比鄰而居，雖已承諾將部分電塔地下化，至今也遲無下文，居民被電塔的風切聲吵得不得安寧，過年時還被親戚問「家裡是不是鬧鬼？」。

台電副總經理陳建益表示，針對多數民眾反映高壓電塔設置、地下化及噪音等問題，將交由中區施工處與居民溝通，噪音部分考量是否補助裝設氣密窗等方式改善。中區施工處副處長王添福則說明，電塔地下化還需待河川治理線畫設後，才能後續施工。

另外，新設機組所需的天然氣，規畫由台中港液化天然氣接收站，鋪設2條36吋海底輸氣管線供應，台中、通霄、苑裡3地區漁民，皆對是否影響漁業資源、海洋生態及瀕危物種保育憂心忡忡，台電回應，過去通霄電廠、新機組第1期工程都有做長期生態監測，此計畫也會持續新增監測資料。

台電公司表示，有關機關與當地居民對於5日說明，尚有意見不及於現場提出者，可在2020年2月20日前以書面傳真或電子郵件提出。聯絡人：台灣電力公司周明達、傳真：（02）2367-3719、Email：[email protected]。

(中時 )