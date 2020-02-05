天生我材必有用！有網友表示自己的「比較小」，但女友似乎不是很在意，甚至願意好好指導他。不過日前女友的脫口而出的「使用心得」卻讓他有點難過。

網友在《Dcard》分享跟女友的情趣對話，他表示，女友前男友是土耳其人，她說「對方的很大，但很粗暴常常弄痛她，所以她其實不太喜歡做愛」。但是認識原po以後覺得原po很溫柔...覺得很美好。

原po表示，因為我的比較小，所以她會指導我用一種姿勢做她會很舒服，我也很省力。我們上次做了40分鐘，感覺不錯又不會太累。不過女友說「即使沒感覺，我也不會不舒服。」的心得，讓他「有點難過 QQ」也引起網友熱議。

不少女網友都表示不喜歡粗暴的男性，留言「我也交過土耳其人的.....真的大又粗....而且很粗魯...現任對比起來很溫柔 大小真的不重要」、「剛剛好就好...」不過也有許多人很好奇女友指導的是哪些姿勢，他則回應是「蓋伊x清水健 合作的那部」

(中時電子報)