武漢肺炎疫情升溫，目前台灣確診11例，胸腔重症醫師蘇一峰整理出一張圖表，詳細說明了武漢肺炎與流感、一般感冒的不同之處，讓人能在短短五分鐘之內分辨。

蘇一峰解釋，新型冠狀病毒（武漢肺炎）的感染主要以下呼吸道為主，所以下呼吸道，也就是咳嗽、喘這類的症狀會較多，相對來說上呼吸道，像是鼻塞、流鼻水、喉嚨痛的症狀較少見，這是武漢肺炎的重要特色。

醫師蘇一峰整理出流感、武漢肺炎症狀的不同，讓大家可以5分鐘快速分辨。（蘇一峰授權提供）

蘇一峰表示，除了上述的症狀外，如果再加上疫區的旅遊史或者疾病接觸史，配合X光的電腦斷層檢查看是否出現典型的毛玻璃狀變化，就能篩選出高風險病人進行下一步的病毒檢查。

蘇一峰表示，著名醫學期刊Lancet 《刺胳針》於1/29刊登一項數據，目前最大的武漢肺炎收治中心金銀潭醫院的病人資料，其武漢肺炎病患的死亡率為11%，而金銀潭醫院的99例患者中，以發燒、咳嗽為主要症狀的患者居多，大概佔了8成，且男性也佔了7成。

(中時電子報)