大葉大學生醫系師長恭喜五名錄取台大碩士班的學生。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學生醫系莊玉鳳(右)錄取六所國立大學碩士班，指導老師游志文(左)肯定學生的努力。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學生醫系劉恩竹(中)、李采諭(右)感謝蔡孟峰老師(左)指導。（大葉大學提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學生物醫學系大四生莊玉鳳、劉恩竹、莊穎華、陳俊瑋、李采諭，5人今年順利考取台灣大學碩士班和多所國立大學研究所；其中，莊玉鳳共錄取6所、還是成大口腔醫學所榜首，考取5所的劉恩竹則是國防大學生理及生物物理學研究所榜首，表現亮眼。

金榜題名，紅榜貼不完！近年大葉大學研究所考試成績令人驚豔，分子生物科技學系去年正式改名為生物醫學系，前年有6畢業生順利高中台大研究所，去年更出現1人同時錄取台大3個所，今年還沒開學，已有5人上台大。

莊玉鳳考取台大、成大、交大、陽明、師大、中央六校，劉恩竹則錄取台大、成大、陽明、國防四校5個所，莊穎華考上台大、成大兩校四個所，陳俊瑋錄取台大、成大、中正三校四個所，李采諭考取台大、成大兩校四個所。

系主任黃尉東強調，生醫系以德國師徒制培養學生，一方面邀醫師到校開課，幫助學生接軌產業；另一方面，大二起依個人興趣加入實驗室，有老師指導做專題研究，還有學長姐帶領做實驗。實驗室的深化研究訓練，讓學生具研究潛力，在研究所升學考試中被看見，近年大四生報考碩士班總是捷報頻傳。

莊玉鳳表示，跟著游志文老師做實驗、參與科普計畫，不僅學習如何做研究，更學到時間安排、實驗室管理與計畫執行等課本沒教的事，感謝生醫系師長們為她奠定知識基礎；這次她共考取台大口腔生物科學所、成大口腔醫學所、交大、師大和中央的生科系碩士班，和陽明生理學所，期許自己未來能在專業領域不斷精進，成為一名優秀的研究人員。

畢業於文興高中的劉恩竹，曾在校長室工讀，擦了整整三年的校長辦公桌，母校校長林慶國得知她金榜題名，也開心道賀；她說，蔡孟峯老師教會她實驗操作，更訓練她的邏輯思考與判斷能力，對於做研究很有幫助，讓她對實驗越來越感興趣。莊穎華則說，大二進實驗室接受黃尉東主任指導，找到感興趣的專題，並參與科技部大專生計畫，出席研討會發表論文海報，累積許多經驗，讓她報考研究所順利被錄取。

(中時 )