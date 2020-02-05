韓流帝王SUPER JUNIOR時隔3個月，繼《Time_Slip》與《TIMELINE》2張專輯之後，以第9張正規改版專輯《TIMELESS》高速回歸，這也是TIME系列三部曲的最終章。新專輯邀請到實力派人氣歌手ZICO操刀主打歌曲〈2YA2YAO!〉的製作，也是SUPER JUNIOR出道16年來首次挑戰嘻哈體裁，而新專輯發行後即攻佔26國iTunes專輯排行榜！回歸當天的VLIVE直播活動「Super Junior The Stage」雖受武漢肺炎影響，取消讓粉絲進場改為非公開形式進行，但仍如期透過網路與粉絲同樂。

出道16年來首次挑戰嘻哈風格，直播裡成員銀赫不諱言其實內心有許多的擔心，感謝初次合作的ZICO在錄製時十分仔細的指導，讓成員們有最好的發揮，錄製過程也十分的愉快；而圭賢則是不同於其他成員們的擔心，表示自己對嘻哈十分有自信，很感謝能和成員們有這個機會一起挑戰。另外，東海也親自介紹新專輯收錄的自作曲〈Rock Your Body〉，表示自己平常就很喜歡嘻哈音樂，藉著這次的機會挑戰創作嘻哈歌曲，卻誤打誤撞地開發了新的小分隊，彼此契合的很好令他十分滿意。出道多年的SUPER JUNIOR在最近的訪問中不忘感謝粉絲E.L.F.，並表示此次以〈2YA2YAO!〉挑戰了新的音樂領域，未來也會持續向粉絲展示不同的面貌盡最大的努力，也希望能夠如此次專輯名稱《TIMELESS》一樣，能夠與粉絲們永遠在一起。

SUPER JUNIOR第九張正規改版專輯《TIMELESS》。（avex taiwan提供）

SUPER JUNIOR新專輯《TIMELESS》發行後攻佔26國iTunes專輯排行榜，並於台灣數位發行僅一天時間就空降當週KKBOX「韓語專輯週榜」第7名，且新專輯《TIMELESS》共14首歌曲，發行後至今，每日皆完美佔據KKBOX「韓語單曲日榜」、「韓語新歌日榜」的前15名，再度展現了韓流帝王SUPER JUNIOR在台灣無法撼動的人氣地位以及台灣老婆的支持力量！

另外更令人關注的是，曾在2010年6月至2012年9月創下連續蟬聯121週排行榜冠軍的紀錄，也即將被自身打破！從2017年11月開始的第八張正規專輯《PLAY》、到2018年4月發行的改版專輯《REPLAY》，以及2019年10月接棒的第九張正規專輯《Time_Slip》，目前已蟬聯了117週冠軍的紀錄，照目前的成績氣勢來看，破紀錄只是時間的問題。除此之外，SUPER JUNIOR還提出公約，若主打曲〈2YA2YAO!〉MV瀏覽量在一週內突破700萬次，便公開該曲Dance Performance版本的影片，粉絲們也很夠力的達成目標。

此次改版專輯《TIMELESS》，除收錄前次《Time_Slip》專輯發行的歌曲外，另收錄四首新歌，一共14首歌曲。除主打歌曲〈2YA2YAO!〉與成員東海創作的〈Rock Your Body〉，還有有著抓耳旋律、令人印象深刻的嘻哈舞曲〈Ticky Tocky〉，以及在Funky節奏上搭配電音元素的中板歌曲〈Shadow〉；而〈Ticky Tocky〉與〈Shadow〉兩首歌曲的歌詞擁有著關聯性，別有趣味。SUPER JUNIOR第9張正規改版專輯《TIMELESS》已於1月30日在台數位發行。

(中時 )