武漢肺炎，台灣的確診病例雖已11例，但仍比香港等地方還少。資深媒體人趙少康表示，是因為台商在武漢的人數較少，加上他們一生病就回台看病，因此在武漢醫院感染的機率並不大。

趙少康在《趙少康×尹乃菁觀點》中指出，台灣和大陸這麼密切，台商那麼多，但為什麼病例只有幾個？比香港(已確診21例)以及很多地方都少。原因就是台商在武漢還是少數，若去上海看看，可能會有幾萬人回來，上海台商有10、20萬人，國台辦則指武漢有1000個台商。

趙少康還點出，根據專家說，武漢為什麼那麼嚴重，因為大家剛開始不清楚，生病到醫院，其他人也到醫院去，在醫院裡被交叉感染。因當時那些人到醫院沒戴口罩，也沒戴手套，該做的防疫並沒做，以致本來只是小病感冒到醫院去，結果卻感染大病回家。而台商因在台灣有健保，一生病就回台看病，不太到武漢一般醫院去看病，因此在當地醫院感染的機率不大。

(中時電子報)