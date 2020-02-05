貧困男子路倒不治，北港警方伸援手協助安喪。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣北港鎮中低收入戶蘇姓男子，日前路倒後宣告不治，因家貧無力喪葬，北港派出所副所長黃詩傑得知蘇家困境，聯絡雲林縣夜市慈愛會等社福團體共同伸出援手，5日捐助善款給蘇家，讓往生者得以順利安葬。

北港鎮水埔里蘇姓男子因身體殘疾無力維生，與2名患有精神疾病的胞妹同住，全家都靠政府補助維持生計，日前北港派出所警員陳儒益、詹佳怡巡邏時發現蘇男倒臥在住家旁路邊，馬上通知救護單位並施以CPR，急救後仍宣告不治。

北港派出所副所長黃詩傑表示，警方事後通知家屬與水埔里長高榮慶協助指認，發現蘇家非常貧困，家中甚至沒有熱水、電燈，極需社會救助，因此聯繫雲林縣夜市慈愛會、吉福行善團、蒲公英慈善會協助籌募善款。

北港警分局長王立德、北港派出所長黃子晉指出，警察除了維護治安，更要隨時留意需要幫助的弱勢民眾，蘇家雖已解決安喪事宜，但蘇男的2名胞妹仍需社會大眾的幫助，警方將與社福團體持續訪視關懷。

(中時 )