武漢肺炎疫情肆虐，蘋果供應鏈廠商是否能順利復工備受外界關注，蘋果全球最大代工廠富士康也在早些時間回應，將如期在2月10日開工，但日媒分析指出，就算富士康及其他公司能順利恢復生產線，短期也會面臨嚴重缺工問題，這與各地政府進出口人員管制有相當關係。

據《日經亞洲新聞》報導，疫情爆發前，蘋果提到2020年上半年要達到8000 萬支 iPhone產能，一名供應鏈高層透露，當前問題並不是能否順利聘請員工，而是這些員工是否會受到各地政府進出口人員管制影響，無法從居住地前往工廠作業，屆時將引爆缺工問題。

大陸農曆春節期間，蘋果供應鏈因為休假導致生產力降至極低，原本預期假期結束後能恢復產能，但隨著疫情持續延燒，不僅將假期延長10天，甚至開工的確切時間也不能確定。

和碩自1月底以來，緩慢增加iPhone生產速度，鴻海集團則是預計在下周復工，將產能利用率提高到至少超過50%，但短缺的勞動力將影響計畫進行。鴻海在大陸聘僱43 萬名生產線工人，和碩則是在生產高峰需要20萬名工人，這類大工廠通常對於疫情控制也是高風險。

不過，鴻海在先前的回應指出，基於過去有處理過 SARS經驗，公司對於如何照顧員工健康以及相關組裝部門如何調配有經驗，能順利在10日復工。

(中時電子報)