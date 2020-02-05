是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布推出全新的5G通道模擬解決方案，以實現支援無縫連接，並可提升使用者體驗的5G部署。

PROPSIM FS16 通道模擬解決方案為是德科技眾多創新技術的新生力軍，可加速推動 5G 的開發和商業化。PROPSIM FS16 可驗證 5G New Radio（NR）裝置的效能，並可在毫米波頻譜中，透過波束成形技術和多天線配置，支援超寬頻寬的量測。

PROPSIM FS16 進一步壯大了是德科技 5G 通道模擬器的產品陣容，可廣泛用於標竿測試，以及裝置與基地台驗證。這項全新的 5G 通道模擬解決方案，讓晶片和裝置製造商能以經濟有效的方式，信心十足地驗證使用MIMO* 和大規模MIMO天線技術提高資料速率的 5G 設計，在真實環境中的效能。該解決方案為桌上型5G NR射頻（RF）通道模擬器，採用輕巧的模組化設計，具有可擴充的衰減通道數，並提供多種直覺的軟體工具。

是德科技通道模擬解決方案總監Janne Kolu表示：「是德科技新的射頻通道模擬解決方案，建立了一個緊密相連的生態系統，讓其中的參與者能以經濟有效的方式，加速推動創新5G裝置的開發和商業化，並提供更出色的終端使用者體驗。我們完整的5G通道模擬產品組合，為裝置開發流程提供穩定一致的衰減功能，以支援經濟有效的除錯、最佳化和性能驗證。」

(工商 )