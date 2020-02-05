二極體廠德微科技（3675）公告2020年1月合併營收為1.21億元，較去年同期成長4.8％。德微表示，今年1月受到元旦及春節假期集中，工作天數較去年減少，然年前下游客戶備貨力道強勁，使營收呈現年成長趨勢。

今年開春以來全球市場信心受新型冠狀病毒衝擊，德微將審慎評估疫情對半導體產業影響程度。

據了解，德微目前主要業務以美系大客戶為主，且現在正積極針對高頻高速應用，研發高規格、高安全性的二極體產品，隨著5G、電動車市場持續發展，預料將可望帶給德微新營運動能。

(工商 )