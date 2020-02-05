武漢肺炎事件引發市場避險需求升溫，資金大量轉進債市避風頭。統計國內投信發行的海外債券ETF基金，今年來平均報酬率達4％左右，表現亮眼。投信法人指出，觀察疫情發展，目前不確定性仍高，穩健資產配置仍有需求，建議投資人搭配基本面、技術面相對較佳的債券ETF，降低波動風險。

第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金經理人王達榮表示，中美貿易衝突降溫，全球股市去年第四季多頭反攻，不料，才短短一個月不到的時間，市場再度豬羊變色，股債市場亦迅速調整。

王達榮認為，儘管股、債市場近期已迅速反映衝擊，但觀察目前疫情發展，不確定性仍高，建議投資人應強化資產配置，適度納入債券ETF，降低波動風險。

其中，尤其看好金融債表現，主要理由有二：一是金融債供給稀缺，自2018年以來，新增供給量腰斬再腰斬，預估今年新增發債量只有200億美元，為非金融債新增供給量的10％不到，在「奇貨可居」的原則下，身價看好。

二是銀行業信用體質佳，以美國為例，銀行業第一類資本適足率已來到金融海嘯後的高檔水準，足以因應可能的風險。因此，若有資產配置需求，不妨以基本面、技術面雙好的金融債ETF，作為布局首選。

(工商 )