一銀提前贖回106年度第1期無擔保主順位金融債券A券、B券 19:032020/02/05 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第一銀行公告，提前贖回106年度第1期無擔保主順位金融債券A券壹億伍仟萬美元與B券參億伍仟萬美元。 第一銀行指出，這主要是依據第一銀行106年度第1期無擔保主順位金融債券發行要點辦理提前贖回。 第一銀行將依發行要點行使提前贖回106年度第1期無擔保主順位金融債券A券與B券，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站的「債券訊息市場公告」專區。 (工商 ) #贖回 #無擔保 #順位 #金融債券 #第一銀行 也許您會感興趣 推薦閱讀 一銀第一藝術空間推陳九熹工筆彩墨展 18:562020/02/04 財經 美債利率直落 債券贖回潮來襲 04:102020/02/05 金融．稅務 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 最血腥1個月！油價慘崩 墜入熊市 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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