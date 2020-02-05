第一銀行公告，提前贖回106年度第1期無擔保主順位金融債券A券壹億伍仟萬美元與B券參億伍仟萬美元。

第一銀行指出，這主要是依據第一銀行106年度第1期無擔保主順位金融債券發行要點辦理提前贖回。

第一銀行將依發行要點行使提前贖回106年度第1期無擔保主順位金融債券A券與B券，並將相關細節公告於證交所公開資訊觀測站的「債券訊息市場公告」專區。

(工商 )

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