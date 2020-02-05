櫃買指數繼連2日守穩年線後，5日再攻回5日線，漲幅以0.35％表現勝過加權指數的0.15％，低價股中小尖兵表現強勢，包括訊聯（1784）、基亞（3176）等16檔亮燈漲停。專家認為，可從價量表現研判其後市，股價低檔爆大量有可為，然高檔爆大量、或僅為技術面跌深反彈者則須避開。

櫃買市場5日有包括訊聯、基亞、振維、其陽、永彰、永昕、勤凱、系統電、華容、逸達、台康生技、台生材、永利聯合、智捷、精星、商之器等16檔亮燈漲停。

一般市場有言，漲停個股隔日再上漲的機會高，統一投顧董事長黎方國認為，能在現階段大環境變數環繞之際、還能逆勢漲停者，有其觀察的價值，但須先就個股股價位階高低而定。若股價位處低檔，搭配成交爆出大量、而衝上漲停，表示買盤逢低買進，具攻擊力；但若股價位處高檔，成交爆量，即使股價衝至漲停也開開關關，隔日走勢恐怕不妙，技術線型有做頭之虞。

日盛投顧總經理鍾國忠表則指出，櫃買指數由於先前跌幅較加權指數大，因此，5日反彈較大；漲停股隔日是否能續漲，也需搭配大盤盤勢而定，若是多頭盤，則隔日再現高點的機會大，然若在空頭盤或盤整盤，則「隔日漲的效果打折扣」，因為無法確認是否還有其他利空出現。

鍾國忠也表示，若法人對漲停股並無激情買超力道，則主力大戶色彩濃，或是搶客帽所為，可能在盤中當沖、或佈局隔日開高賣出。他也提醒，面對漲停股，需搭配成交量大小，若過低，都不具有參考性，尤其200張以下者。

台新投顧副總黃文清則認為，需進一步探究個股漲停的激勵因素，不過，「跌深反彈」為現階段盤面普遍現象，而中小型股因相對較難追蹤，操作上需謹慎。

(工商 )