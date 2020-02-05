因為武漢肺炎疫情升溫，已有航空公司推出鼓勵員工休無薪假方案，星宇航空公關長聶國維5日傍晚指出，公司暫停飛行的澳門航線，已經在安排飛其他新航點，也不排除辦理包機，對於新進員工沒有緩召計畫，一切維持正常，如果疫情嚴重惡化，才會考慮採取某些措施。

星宇航空上個月23日開航，開闢澳門、峴港及檳城三條航線，才飛一周就因澳門遭武漢肺炎疫情波及，宣布自1月30日起，先取消桃園往返澳門的JX205、206航班；2月16日起，再接連取消JX203、204航班，直到3月28日止。

隨著疫情持續擴大，星宇本月3日宣布，自2月8日起，桃園往返澳門的航班全數取消，直到3月29日才會逐步恢復，規劃3月29日起，將先恢復JX201、202，每天一班往返澳門的早班機服務；6月1日起，再全面恢復每天3班桃園往返澳門的服務。

本月8日澳門線暫時停航後，星宇每日六個來回航班只剩檳城兩個來回與峴港一個來回，等於停掉一半航班，不過聶國維表示公司會做最大努力讓一切維持正常，該做的防疫工作也會做到最好。

(工商 )