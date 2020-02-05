武漢肺炎疫情蔓延未見遏止之勢，大陸目前已有至少30餘個城市採取程度不等的進出控管措施，可概括為「硬封城」和「軟封城」，即使是宣稱不會封城的北京，也實施嚴格的社區疫情控管。

《中央社》報導指出，「硬封城」以第一個封城的疫情起源地武漢為代表，當地機場和車站通道都封閉，市內大眾運輸也停運，主要是防止疫情對外擴散。此後湖北多個城市如黃岡、鄂州等地的封城多屬此類，暫停市內與聯外大眾運輸。

而「軟封城」包括「封閉式管理」和「社區防控」，目前已有：溫州、杭州、南京等地，主要是防止疫情對內擴散，尤其當前是春節結束的返程期間，對外地反城人士嚴加控管。

其中溫州2日實施市民出行控管措施，規定每戶每2天可指派一人外出採購，其餘人員非必要不要外出，市內大眾運輸也暫停營運，但連接溫州的高速公路交流道並未完全封阻。杭州則於4日開始對外來人員和車輛嚴控進城，除關閉部分高速公路出入口，全市公共場所一律關閉，所有社區、單位人員進出必須出具有效證件並測溫通行。南京同日晚上公布，全面實施小區（社區）封閉式管理，規定所有進出人員一律戴口罩、測體溫；非居住社區的重點疫區人員一律不得進入。社區內非涉及居民生活必需的公共場所一律關閉。

報導指出，即使是曾在1月底由官員宣布「不會封城」的北京，以及金融城市上海，雖然沒有封閉交通，但都採取嚴格的社區管理，要求返鄉人員登記資訊及嚴格居家觀察14天。

目前因應疫情採取不同程度人員進出控管的城市，包括湖北17個市；重慶市轄下的2個區；雲南省昆明市；寧夏回族自治區吳忠市、銀川市；浙江省溫州市、溫州市、杭州市、樂清市、寧波市；河南省鄭州市、駐馬店市；山東省臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；江蘇省南京市、徐州市、南通市；福建省福州市；江西省景德鎮市等。這些城市多數著重社區人員進出控管，對外地特別是湖北的車輛和人員返城的隔離檢測。

值得注意的是，即使是「硬封城」也不意味著完全的封閉。大陸農業農村部4日曾發布通知，嚴禁未經批准擅自封路的行為，保持禽畜養殖場、屠宰場、市場對外道路暢通，確保肉蛋奶供應。

(中時電子報)