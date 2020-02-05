武漢肺炎重創全球經濟，大中華區演藝工作雖大多停擺，仍有無法取消或延期的活動；郭富城大年初六即飛往美國準備演唱會，4日發文報平安、宣布演出圓滿順利：「大家很投入和滿足，我差不多有10年沒有在MGM GRAND Garden Arena表演了，開心是坐無虛席，看到不少熟悉而熱情的面孔，很多來自不同地方的朋友，給我很熾熱的反應，令我很感動。」

他此行赴美10多天，出發前在香港機場受訪，透露同事已為他準備足夠的防疫用品，太太方媛和女兒不會同行：「她都擔心，叫我小心些，經常提我戴口罩。」2個女兒也做足防疫措施，「不要上街、不用返學，留在家裡唱歌」；方媛原打算回上海探親，目前大陸疫情嚴重暫時無法回去，郭富城呼籲大家盡量留在家中，「沒必要不要上街」。

郭富城相隔多年重返美國舉辦演唱會，其實他曾在當地創下多項記錄，不僅是唯一在洛衫磯ArrowHeadPond辦個唱的華人歌手，也是唯一在一年內三次於美國舉辦同一演唱會的亞洲歌手；他接下來馬不停蹄前往紐約，為下一站康州巡演做準備；前天適逢立春，郭富城為大家獻上祝福：「願一切都好起來！更多平安！」

郭富城近日赴美開唱。（翻攝郭富城微博）

(中時 )