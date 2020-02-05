康康4日南下彰化參加春酒演出，年後開工遇上武漢肺炎疫情，康康不敢掉以輕心，戴口罩、墨鏡登台，事後自嘲在「看不出來我是誰」中完成演出！昨恰巧是他老婆張家霈生日，收到來自日本親友們送的20個口罩禮物，張家霈感動說：「收到這麼貴重的禮物實在太好了。」康康也回送自己代言的感冒藥給親友，希望周遭所有人平安健康。

疫情持續擴散，康康今年接的二場春酒，其中澳門演出取消、彰化則照常進行，所幸這2天又接到一場位於新竹的春酒邀約，他感恩工作收入未受疫情影響，「彰化是第三次合作了，在田裡舉辦露天廟會、席開30桌，我故意戴口罩墨鏡上台，開玩笑說『我是冒生命危險來的，沒想到彰化村民這麼健康，但我還有二個小孩要照顧，所以還是戴口罩上台』」，自認運氣好，希望疫情早日控制。

康康和老婆、二個小孩年初五從高雄老家回台北後都待在家裡，昨天為了演出他才出門，康康有感而發地說：「盡量少用口罩，留給有需要的人，買菜都我老婆一個人去，台灣目前狀況還好，很感謝政府處理得很好，但防不慎防，還是要小心謹慎，沒事就少出門。」他大兒子就讀小學二年級，延後開學所幸有岳母幫忙照顧，「岳母住杭州，本來5號要回去，現在回不去延到3月中再回去」。

康康昨春酒演出開工。（康康提供）

康康昨春酒演出開工。（康康提供）

(中時 )