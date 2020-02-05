民主黨舉行總統提名人初選，愛荷華州3日率先起跑，60萬民主黨黨員如期在全州1,678個場地開始舉行黨團會議。全部選舉在大約兩小時後順利結束，可是卻因為計票作業混亂，導致結果遲遲無法出爐，延宕了24小時才有了初步結果，由印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）獲得26.9％選票，暫時微幅領先，若順利獲得提名，將成為美國第一名同志總統候選人。佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）以25.1％緊追在後。麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）18.4%暫居第三。而本來外界曾一度看好的前副總統拜登（Joe Biden）得票率僅15.4%，屈居第四。

民主黨愛荷華州初選，男同志布塔朱吉拿第一（美聯社）

由於提報投票結果的手機應用程式出現嚴重問題，只能被迫改以手動計票，初選結果也跟著延宕混亂了近24小時，截至當地時間5日凌晨都還無法公布最後結果。愛荷華州民主黨主席普萊斯（Troy Price）說，回報作業的「後端」出錯，但再三強調數據準確。他坦言，這次失誤令人無法接受，對此深深致歉。不過仍有很多民主黨大為不滿，民主黨全國委員會主席佩雷斯警告，絕不可以再次發生同樣的事情。而川普總統也不忘落井下石，嘲笑民主黨的難堪初選是一場「不容置疑的災難」。

布塔朱吉是前印第安納州南灣市市長（2012-2020年1月），曾做過美國海軍情報官、2014年以海軍上尉身分派赴阿富汗服役。布塔朱吉另一個引起外界關注的，是他公開出櫃的同志身分，已於2018年和伴侶結婚。

《美聯社》分析認為，布塔朱吉的優勢是年輕以及立場溫和，不僅政策傾向沒有桑德斯來得「更左、更極端」，又比相對保守的拜登來得進步，因而獲得中間選民青睞。

不過初選第一仗因為計票當機，讓民主黨灰頭土臉，相較於共和黨老神在在，民主黨該如何重整士氣，成為黨內的一大挑戰。愛荷華州之後，下一站是2月11日的新罕布夏以及2月22日內華達州的初選 。原本內華達也要採用同一套計票App，目前已經決定停用該系統。接著是3月3日登場的重頭戲「超級星期二」，包含加州、德州等在內共15個州將舉行初選。

(中時 )