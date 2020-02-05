今年農曆開工以來全球市場不平靜。大陸新型冠狀病毒疫情爆發打擊金融市場投資人的情緒，特別是風險性資產如股票，同時也對避險資產的需求快速增加。施羅德投資預期，新型冠狀病毒疫情爆發可能會對長達數周或數月的經濟數據造成負面影響，這種不確定的環境可能還會持續一段時間。

回歸到投資面，從2003年SARS的經驗來看，相關防疫概念產業如醫療保健、製藥，以至於通訊等，反而表現優異。另外，由債券基金布局此類產業，反而能因應波動風險，會是攻守兼備的好選擇。

受到肺炎疫情衝擊，全球主要國家股市於上周面臨不小跌幅。施羅德投資經濟學家Piya Sachdeva分析，新型冠狀病毒爆發造成的需求下降對大陸經濟已造成一定程度的影響，另外對全球經濟而言，產業供應鏈的中斷破壞，衝擊更廣。特別是大陸現在對世界經濟比以往任何時候都更為重要。2002年SARS爆發時，大陸為世界GDP成長貢獻為18％；而到了2018年，全球經濟GDP成長有35％來自大陸。

如果疫情擴散流行並持續相當長的時間，則其破壞程度將對貿易夥伴產生更為負面的影響，特別是對亞洲其他國家，澳洲以及歐洲。全球製造業的復甦才剛剛開始，現在正面臨被疫情拖累的危險。

因此現階段，施羅德投信建議，投資人可以調整投資組合，採謹慎原則，以同時投資公債、企業債的複合債券基金為核心，並且選擇「防疫產業」為主要布局的債券基金為主，有機會達到投資攻守兼備的目標。

施羅德投信環球收息債券產品經理林良軍建議，市場面對不確定性，預期投資等級債、公債等會持續吸引避險資金靠攏，而能囊括各債券類別的策略，就是以複合債基金布局。

另外，目前「逆勢」表現的產業以醫療保健、製藥以及通訊等為主，如果能選擇以這類產業為主要持債的債券基金，相信會更能達到投資目標。因為群眾目前受到旅行限制、以及對公共場合不安而待在家中，也預期線上購物、網路內容、串流平台等等「宅經濟」也會發威，後市看俏。

林良軍以施羅德(環)環球收息債券基金這檔基金舉例，基金為包含全球各類債券類別的複合債基金，就產業類別來看，在全球股債市頻創新高的同時，為降低風險，靈活調整拉高在防禦型產業的比例，目前有約達20％於健康照護、製藥、通訊等非循環性產業，而過去漲多的科技股，該基金則僅有1～2％持債，可見其彈性調整的能力，也是市場上少數高比例持債於防疫產業的債券型基金。

(工商 )