台灣高鐵（2633）金鼠年新春業績報喜，受惠大選返鄉、尾牙旺季，以及過年長假三大因素加持，帶動元月營收衝上44.88億元，年增19.13％，超越去年12月紀錄，連兩月改寫歷史新高。

台灣高鐵5日公布最新營收數字，以44.88億元創下歷史新高，較去年同期成長近兩成，月增6.79％，公司指出，今年1月適逢總統及立委選舉，投票前一天疏運人次達29.8萬，為單日旅運第5高，且農曆年前各種尾牙、聚會活動頻繁，春節連續假期也都落在1月，帶動乘車人潮。

據統計，台灣高鐵今年春節疏運期間為1月21到30日，累計開出1,805班次列車，10天期間運量約達221萬人次，大年初二、初三為搭乘高峰雖有武漢肺炎疫情以及天候不佳影響，使得單日運量未能突破高峰，但元月營收仍成功寫下歷史新高。

台灣高鐵表示，對於武漢肺炎疫情防治，公司已立即啟動防疫措施，透過防疫資訊宣導、車站及列車確實消毒與落實服務同仁自主管理等四項措施加強防疫，維護大眾乘車安全。

法人認為，武漢肺炎疫情對國內觀光旅遊衝擊屬短期影響，台灣高鐵中長線旅運量成長趨勢不變，此外，2020年台灣燈會即將登場，以及後續有228連續假期，台灣高鐵也分別提供加班車，因應旅客搭乘需求。

(工商 )