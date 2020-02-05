台灣高鐵（2633）總旅運已在1月17日突破六億人次大關，高鐵公司特別舉辦「六億搭乘 好事加乘」歡慶活動，與旅客一同分享喜悅；高鐵公司已和3名得獎旅客取得聯繫，其中第六億人次的超級幸運兒為「高雄陳太太」，獲得台灣高鐵「一年無限搭乘年票」。

台灣高鐵表示，幸運得主「高雄陳太太」每月都從左營站搭乘高鐵轉往宜蘭探視高齡母親，1月17日晚間與先生在南港站購票搭車回家，沒想到就此幸運中獎。她表示，有了這張年票，以後想回去探親就能隨時回去，有更多時間陪伴家人。

第600,000,001人次獎項的得主是使用回數票的蔡先生，同樣居住在高雄，經常因為公差利用高鐵往返台北及高雄兩地，1月17日當天由板橋搭車至左營而獲獎。

第599,999,999人次則是住在彰化的江小姐，在台中工作，當天因趕時間搭高鐵返家，而受到幸運之神眷顧。

另外，第599,999,998人次與600,000,002名旅客至活動截止（1/31）時，仍未與高鐵公司取得聯繫。

高鐵公司表示，第六億人次的幸運旅客陳太太可獲得「一年無限搭乘年票」，全年不限區間、無限次搭乘台灣高鐵；第599,999,999人次旅客江小姐與600,000,001名旅客蔡先生，則可獲得「高鐵假期商務車廂自由行雙人遊」。

除上述幸運的得獎旅客，其他參加「六億搭乘 好事加乘」網站活動的民眾，也有機會獲得免費車票或半價車票！得獎名單已於今（5）日公布於活動網頁。

(工商 )