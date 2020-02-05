面對中國大陸武漢肺炎疫情席捲全球，影響本國企業在進出貨及相關收款進度發生延遲，衝擊日常營運與資金調度，臺灣企銀身為國內唯一中小企業專業銀行，一向以作為中小企業後盾為經營使命，本著既有關懷輔導精神主動協助各企業，透過服務專員積極主動追蹤了解，針對個別受疫情不同影響的對象給予適當的輔導及協助。

臺灣企銀對本國小微企業及有營業事實的小農、小漁等自然人提供「小微＋新創．活水倍增貸款」及「地方創生業者貸款」二項簡便優惠專案，申貸金額100萬元以內者得免提供連保人，以協助受疫情影響的本國企業渡過困境。

截至2019年12月底止，臺灣企銀辦理中小企業放款戶數為33,897戶，市佔位居全體銀行第一，支持在地企業成果豐碩。

臺灣企銀表示，為使本國企業經營無後顧之憂，企業主與員工能全力同心防疫，客戶如需協助，可利用臺灣企銀全國125個營業據點「中小企業融資諮詢服務專區」或電洽臺灣企銀。

(工商 )