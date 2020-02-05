天衝能源公司為充實太陽能電廠開發及建置所需資金，委由華南銀行統籌主辦新臺幣43億元聯貸案，於2月5日由華南銀行董事長張雲鵬與中興電工暨天衝能源董事長江義福及7家參貸銀行代表共同簽署聯貸合約。

天衝能源聯貸案由華南銀行統籌主辦，永豐銀行、凱基銀行、合作金庫共同主辦，其他參貸銀行團成員包括第一銀行、上海銀行、新光銀行及安泰銀行。

天衝能源於2019年8月取得台糖建置太陽能光電發電設施標案以及20年經營合約，場址位於台南七股地區，土地面積約96公頃，為裝置容量達98MW的地面型太陽能電廠，預計2021年上半年度正式商轉，未來每年可發電1.4億度，約可提供4萬戶家庭一年的用電量，也可做為鄰近南部科學園區各大廠商對於再生能源需求的解決方案。

天衝能源擁有堅強開發及技術背景的股東成員，並組成精實的菁英團隊執行本電廠的規劃，業已取得籌設許可。本案推出後獲得金融機構熱烈參與，於短時間內即籌組完成，顯見聯貸銀行團除對本次投資開發計畫高度肯定與支持外，亦代表銀行團對綠能科技之未來發展深具信心。

華南銀行身為泛公股行庫的一員，積極響應政府綠能科技產業政策，致力發展綠色金融服務，分別與桃園、新竹、台中、台南及雲林等縣市政府簽訂MOU，提供優惠的綠能產業專案貸款，以協助當地公司法人購(建)置太陽光電設備，並透過「綠能產業融資平台」，引介與華銀合作之優質上市系統商，提供完善之太陽光電設備建置服務，協助政府推動能源轉型目標，攜手打造低碳永續家園。

華銀也是「光鐸獎」開辦以來唯一得獎的泛公股行庫，並曾獲得台中市政府頒發「再生能源推動貢獻獎」。

截至2019年12月底，華南銀行提供綠色科技產業融資餘額已達958億元，約占華銀民營企業融資餘額之11％，並協助1,700餘家綠色科技產業客戶取得營運資金。

近年來由於聯合國的積極推動，國際企業紛紛導入ESG原則，以永續宏觀的視野，來建構企業的環境、社會和公司治理標準。華南銀行向來重視企業社會責任，期許能透過綠色融資，為政府發展再生能源政策以及協助企業邁向永續經營之路，實踐金融業的社會責任與義務。

(工商 )