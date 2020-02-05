義大世界今年邁入第10週年之際，特別在元宵節前夕投下巨資，打造全台唯一最具特色的「義大世界星悅光廊」，以25萬顆可控式全彩LED環繞整座光廊，每顆全彩燈珠的顏色千變萬化，營造出氣勢磅礡夢幻氛圍，走入光廊中，彷彿置身於奇妙的炫彩驚歎如臨異次元空間裡，令人沉醉其中。

日本松本市和高雄市為姊妹市，松本大學和義守大學為姊妹校，義守大學應用日語學系主任李守愛表示，該系每年有三位公費留學生前往松本大學短期留學，今年有三位應日糸畢業生錄取進入松本市企業，擔任王職員工，雙方學術交流密切及產官學密切合作。

今晚星悅光廊啟動儀式，日本日本松本大學理事村瀨直美（村瀨組株式會社社長）及日本臺灣交流協會高雄事務所副所長古田清史在義守大學校長陳振遠及主任李守愛陪同下前往現場觀禮。

「義大世界星悅光廊」全長約130公尺，高度約8.5公尺，以古典歐式風格鍛造組成，除了利用可程式控制設計出色彩繽紛的燈光之外，還可結合音樂融成浪漫的視聽饗宴，「義大世界星悅光廊」保證將是今年必拍的IG新打卡點！

5日特別在義大世界123露天市集盛大舉辦「義大世界星悅光廊記者會暨點燈啟動儀式」，邀請高市府觀光局副局長葉欣雅等多位貴賓蒞臨點燈，以絢麗的燈光及精采的煙火秀展開活動序幕。

(中時 )