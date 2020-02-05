寒流過境加上武漢肺炎疫情，影響台灣農產品銷路，高雄市長韓國瑜特地前往蓮霧產地六龜集貨場視察外銷情況。（林雅惠攝）

寒流過境加上武漢肺炎疫情，影響台灣農產品銷路，原本高市府預期蓮霧外銷將卡關，高雄市長韓國瑜5日前往產地六龜集貨場視察，發現對岸貿易商已提前恢復採購，六龜農會2月13日前也有2000箱以上的訂單，慶幸影響程度比預期輕微。

受到武漢肺炎疫情影響，六龜銷往大陸的「蜜風鈴」蓮霧，新春期間中止出貨，所幸5日起又恢復運銷，加上寒流過境，蓮霧漸有災情顯現，市長韓國瑜特地到產地關心災損情形並籲請公所持續查報，以確保農民權益。

農業局長吳芳銘向市長韓國瑜簡報說明高雄市農產品的外銷成果，指出108年度高雄市鮮果及加工農特產品外銷量達1萬4493公噸、7.4億元，果品外銷量總計共1萬586公噸，相較107年度6122公噸成長73％，其中外銷量成長率最高的就是蓮霧，去年蓮霧外銷總量達678公噸，較107年度183公噸成長270％。

韓國瑜聽完簡報後，表示心情憂喜參半，喜的是去年農漁產外銷成績亮麗，但他憂心2020年開始就感受到疫情的衝擊，外銷訂單可能萎縮，「心理壓力很大」；不過仍期待2020年所有的農友跟去年一樣，內外銷農產都能賣到好價格。

韓國瑜表示，今年1月份蓮霧外銷量達210公噸，較去年同期56公噸成長275％，每年均有大幅度成長，惟受武漢疫情影響，大陸訂單趨緩，農業局積極協助對接他國通路，如香港或加拿大等國，穩定產銷，並行銷國內各大通路。

視察農損前，韓國瑜也前往視察六龜高133線溪底便道工程，他表示，高133線道為不老溫泉通往蘇羅婆與寶來等地要道，這8年來逢風災崩塌中斷，影響兩地區居民通行、農貨運送及觀光業發展，去年特別編列工程經費3998萬元，完工後將縮短兩地交通來往時間，串連寶來溫泉及不老溫泉觀光業發展。

(中時 )