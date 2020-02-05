武漢疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，6日口罩實名制上路，民眾須持健保卡至全國6千多家健保特約藥局購買，但5日宜花東配送發生錯誤，廠商誤送外科手術用口罩，配送的郵局已回收，5日晚間加班重新載送，較鄉下地區恐延遲販售。

藥師公會全聯會5日下午貼出公告，指出宜花東地區因口罩配送錯誤，6日藥局恐無法準時提供口罩販售，請各藥局依到貨時間自行公告販售時間。各家藥局配送200片成人及50片兒童

口罩，他呼籲民眾「買得到，不用搶」，請民眾注意藥局的營業時間。

台東縣衛生局長黃明恩表示，因廠商配送到外科手術用口罩，款式錯誤，因此已通知郵局回收，郵局已加緊配送正確款式，但部分較偏遠藥局可能會到中午才開始販售。

市區藥局也接到民眾詢問電話，藥局員工表示，目前還沒有收到口罩，因此無法給出正確販售時間，但初步會在6日下午開始販售，不找零錢，也不提供夾鏈袋子，請要購買的民眾自行準備。

(中時 )