國民黨主席補選與中常委改選將於3月7日舉行，中常會今天通過「中央選舉監察委員會」名單與「選舉規範實施要點」，黨中央將成立查察賄選監督委員會，地方黨部成立查察賄選小組，候選人一旦涉及請客、送禮、賄選等違反「政黨法」中的賄選規定，將主動移送檢察機關偵辦。

負責監督選務作業的「中央選舉監察委員會」，由中評會主席團主席許水德、林豐正、趙守博、蔡鈴蘭，及中評委李建榮、郭志龍、盧紅玲，江啟臣陣營派出的葉壽山、郝龍斌陣營委任的吳育昇等9人組成。

為了端正選風，中常會也通過主席補選與中常委選舉的「選舉規範實施要點」，由中央成立查察賄選監督委員會，成員由9名中央委員組成，各縣市黨部也成立查察賄選小組，遴選公正人士組成，成員名單均不公布，以秘密方式運作。

要點中除了規範候選人不得損害黨譽，也不可攻訐其他參選者，也列入不請客、不送禮、不賄選等端正選風規定。此外，若有同志違反「政黨法」第33條中賄選規定者，也將主動移送檢察機關偵辦。

關於黨內懲處規定，候選人一旦涉及請客、送禮或賄選者，將開除黨籍；候選人的助選員與支持者若為候選人請客、送禮或賄選，或者栽贓誣陷他人賄選，上述經查證屬實，都將被開除黨籍。

因應黨務經費拮据，常會通過決議，欲參選黨主席或中常委的同志，需在下周一前補足前一年度未完成的募款責任額，才能成為合格候選人，但黨中央將從寬認定，若有前一年度為黨募款的相關證明，也可列入責任額計算。根據規定，副主席郝龍斌與中常委江啟臣各需擔負200萬、50萬勸募金額。

(中時 )