國家重大前瞻基礎建設「曾文南化聯通管工程計畫」拚2024年完工，經濟部水利署南區水資源局副局長蘇柄源與同仁5日上午至廉政署南部地區調查組拜會，南水局並持續將施工進度及相關資訊揭露於網站專區，提升資訊透明度，全民監督工程進度與有無弊端。

蘇柄源表示，「曾文南化聯通管工程計畫」3標統包工程均為巨額採購，為避免不當外力介入，兼顧達成效率、清廉、品質之施政目標，南水局去年6月17日與台南地檢署、廉政署南調組、調查局台南市調查處及台灣透明組織等單位簽署廉政平台。

南水局表示，將持續把前瞻基礎建設之施工進度及行政透明措施等相關資訊揭露於網站專區，提升資訊透明度，讓外界得以檢視，進而發揮全民監督之力量。

南水局表示，廉潔透明的政府建立優質採購及營造環境，不僅能確保公務人員勇於任事，提升廉潔度，更能提升公共工程之品質，民眾如發現有不肖公務員借職權貪贓枉法，可撥打法務部廉政署檢舉專線(0800-286-586)，或向南水局政風室檢舉(06-5751514)，檢舉獎金最高可得新台幣1000萬元。

(中時 )