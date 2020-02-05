由85歲導演林福地執導的年代劇《四月望雨》，已拍好兩年，5日舉行首映會，梅芳、楊貴媚、吳靜嫻、林韋君、李之勤、王湘瑩、朱陸豪、大久保麻梨子、吳以涵等4單元共數十位演員都出席。高齡83歲的梅芳阿姨受訪時突然感嘆說「想退休了」，已鮮少露面72歲的吳靜嫻也跟進說「想退休」，聽得楊貴媚驚呼：「不行！怎麼回事？傳染病嗎？」

《四月望雨》新戲記者會。（台視提供）

梅芳阿姨透露，兩年前拍攝《四月望雨》尾聲，她某一天在家突然疑似「被鬼拖」的撞邪事件，因為她身體突然發冷不舒服，想說去醫院打個針，不料在醫院時又發冷想吐，結果去廁所時忽然撞到牆角，雙腳下跪著地，除了頭腫了一大包，雙手臂和雙膝蓋也都淤青，她因此休息半個月無法拍戲，也推掉當時剛開拍的民視新戲，事後想想，真的覺得莫名奇妙，應該要去拜拜。

是否有跌傷後遺症？她說自己畢竟80幾歲了年紀大，走路會晃，常常走著走著就會偏掉，不過她說自己的身體狀況她自己會調整，之前左肩膀拉傷不能舉，她因為忙拍戲沒時間去醫院復健，就靠自己運動，天天拉、天天舉，「絕對要練習舉，不能不舉！而且我每天都在床上做一整套健身操，每天15-20分鐘，全身都運動到。所以很多人現在手舉不起來，我都還可以，到現在也還在拍戲！」

曾說要演戲演到不能演的她直言「我想退休了」，不是身體狀況不能拍，而是感覺整個環境已經變了，「打開電視都是大陸劇、韓劇，要挑到好戲很難，自己也演了50多年的戲，有點疲了、乏了，於是想說就退休吧」。

《四月望雨》新戲記者會。（台視提供）

72歲的吳靜嫻，30多年前因為《星星知我心》與林福地導演結緣，近年很少拍戲的她為了林福地導演復出，並苦學手語，她說常常為了一個動作練100次，壓力大到睡不著覺。大久保麻梨子也為該劇苦練台語，她說拍這部戲時還單身，拍完後便結婚成為台灣媳婦，但台語因此進步不少，可是有時跟公公婆婆聊天時，會假裝聽不懂。

5日新戲首映剛好是李之勤52歲生日，她也開心表示：「這是最好的生日禮物了！」

(中時 )