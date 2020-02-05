日本千葉縣5日公布，又有1名住在湖北省武漢市，今年1月來日本的40多歲男性確診感染新型冠狀病毒，他是4日確診的女性的丈夫。這是日本國內確診的第34例。

厚勞省與千葉縣4日公布，1名30多歲住在武漢市的女性1月21日到日本旅遊，30日左右發燒住院，經病毒檢查4日確診感染武漢肺炎，已住進千葉縣內的傳染病指定醫療機構。

他的丈夫則於5日確診，厚勞省正在調查兩人在日本國內是否有近距離接觸、可能被感染的對象。

(中時電子報)