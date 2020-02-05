日本再添1例 繼妻子之後來自武漢男性確診 19:432020/02/05 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 救護車1月31日在降落東京羽田機場的日本武漢撤僑的包機外待機。(路透社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日本千葉縣5日公布，又有1名住在湖北省武漢市，今年1月來日本的40多歲男性確診感染新型冠狀病毒，他是4日確診的女性的丈夫。這是日本國內確診的第34例。 厚勞省與千葉縣4日公布，1名30多歲住在武漢市的女性1月21日到日本旅遊，30日左右發燒住院，經病毒檢查4日確診感染武漢肺炎，已住進千葉縣內的傳染病指定醫療機構。 他的丈夫則於5日確診，厚勞省正在調查兩人在日本國內是否有近距離接觸、可能被感染的對象。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 中鏢公主號恐成破口？港務公司：10確診日客下船機率高 16:122020/02/05 生活 武漢肺炎還是流感？醫生一張圖教你快速分辨 18:422020/02/05 生活 驚！新生兒確診武漢肺炎 恐出現母嬰垂直感染 19:222020/02/05 生活 國際熱門新聞 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 Kobe過世留780億遺產 美媒：恐掀起婆媳風暴 - 國際 確診死亡率連2天超武漢 這裡更危險 - 國際 挺過梅根風暴 威廉凱特全靠她 - 國際 影》川普打臉不握手 裴洛西怒撕國情咨文講稿 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。