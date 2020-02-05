武漢肺炎疫情延燒，中國南京也宣布封城，台資金融業也隨之因應。永豐銀行指出，永豐銀行南京子行目前尚未復工，預計2月10才復工，但因大陸股、匯市正常交易，每天由少數同仁執行清算相關工作；其他分行均正常營業。

南京市政府辦公廳1月29日已公告，南京市域內所有企業復工復業時間不得早於2020年2月9日24時。

永豐銀行指出，永豐銀行（中國）原訂1月31日開工，但因應新型冠狀病毒肺炎疫情影響，南京總行營業部將延後至2月10日復工，至於上海分行、廣州分行、成都分行都已在2月3日復工。

永豐銀行表示，在抗疫期間，永豐銀行中國已開啟了綠色通道，包括各種防疫捐款免收手續費、可延長還款期限緩解企業流動性困難、加強據點抗疫服務像是量體溫、消毒等、利用線上線下加大疫情防控宣傳。

除了永豐金控旗下在南京有子行、租賃以外，台資金融機構在南京有據點的還包括台新融資租賃（中國）、彰銀南京子行以及富邦華一銀行南京分行等。

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