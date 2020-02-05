韓國社會副總理兼教育部長官俞銀惠今天召開跨部門會議，鑒於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情擴散，建議各大專院校延後開學，最長4週。

韓國教育部今天發布新聞稿表示，教育部和保健福祉部、法務部、外交部、行政安全部以及慶熙、高麗、成均館、檀國等20所大專院校校長召開會議，建議曾訪問中國湖北省的留學生、韓國師生主動隔離兩週，不要來學校上課。

教育部也建議大專院校延後開學，最長延後4週，開學時間由校方決定。

教育部表示，截至本月3日，最近兩週內從中國入境的留學生達9582人。截至1月28日，訪問湖北省兩週內自行隔離的師生共有117人，其中，留學生48人、韓國學生56人、教職員13人。

韓聯社報導，教育部將分3個階段監管從中國入境的師生，相關人員入境前向校方通報入境日期，入境時接受特別入境審查並知會校方；入境後14天內接受校方專職人員測溫和隔離監測；入境14日後再次通過檢測確認無症狀者才允許返校。

此外，教育部允許校方為武漢地區無法入境的留學生提供遠端或線上授課，並建議各大專院校允許新生、插班生在第一學期辦理休學。

同時，教育部也建議校方取消或延後畢業典禮、入學典禮、新生訓練等集體活動，對校內圖書館、國際館、宿舍、學生活動中心等設施加強防疫。

教育部還將與法務部協商，簡化留學生簽證申請或延期手續。

據鐘路學院天空教育對韓國教育開發院教育統計服務資料進行分析的結果，以2019年為基準，就讀於韓國專科以上大專院校的中國留學生約7萬1067人，占整體外國留學生的44.4%。

(中央社)