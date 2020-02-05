苗栗市（火旁）龍系列活動規畫「無人機啟航、飛龍在天」精彩表演，苗栗市公所促成「台灣Drone100技術團隊」與聯合大學合作，簽署無人機群飛技術「合作備忘錄」，擴大無人機群飛表演市場。
苗栗市公所規畫2020「苗栗（火旁）龍」系列活動，8日（火旁）龍之夜邀請台灣Drone100技術團隊展開無人機群飛表演。苗栗市長邱鎮軍為促成產、官、學的合作與開發，擴大文化創意產業經濟版圖，5日「台灣Drone100技術團隊」與聯合大學代表，在邱鎮軍見證下，簽署無人機群飛技術「合作備忘錄」，象徵無人機產業扎根教育。
市公所指出，台灣Drone100技術團隊從飛機組裝、軟體撰寫、隊型編排到操控皆自行研發，表演成果不輸國外團隊，8日「（火旁）龍之夜」啟動120部無人機升空，在夜空中排出特製專屬且絢爛奪目的「（火旁）龍之夜」特有標語與圖騰。
邱鎮軍說明，往年「（火旁）龍之夜」終曲，常以施放煙火製造高潮，今年（火旁）龍之夜將以無人機取代煙火，以無煙、無公害、高科技方式，呈現超越煙火、更具變化的聲光效果。
(中時 )
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