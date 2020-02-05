義大世界是南台灣知名的國際級景點，每年可吸引大量的國、內外遊客前來。義大世界今年邁入第10週年之際，特別在元宵節前夕投下巨資，打造全台唯一最具特色的「義大世界星悅光廊」，以25萬顆可控式全彩LED環繞整座光廊，每顆全彩燈珠的顏色千變萬化，營造出氣勢磅礡夢幻氛圍，走入光廊中，彷彿置身於奇妙的炫彩驚歎如臨異次元空間裡，令人沉醉其中。

「義大世界星悅光廊」全長約130公尺，高度約8.5公尺，以古典歐式風格鍛造組成，除了利用可程式控制設計出色彩繽紛的燈光之外，還可結合音樂融成浪漫的視聽饗宴，「義大世界星悅光廊」保證將是今年必拍的IG新打卡點！

2月5日天特別在義大世界123露天市集盛大舉辦「義大世界星悅光廊記者會暨點燈啟動儀式」，邀請義聯集團經營管理委員會主委林家正、執行副主委張振武、義大開發董事長張天吉、副董事長林俊昇、天悅飯店董事長沈德村、高雄市政府觀光局副局長葉欣雅長、高雄市政府民政局長曹桓榮、高雄市政府經發局副局長王宏榮長、大樹區公所區長陳進雄、高雄市議會議員張勝富、吳利成及黃香菽等多位貴賓蒞臨點燈，以絢麗的燈光及精采的煙火秀展開活動序幕，並於現場發放2千盞義大吉祥物造型燈籠給一起參與盛會的民眾，就是要讓全國民眾提前在義大世界感受濃濃的元宵節氛圍！

除了「義大世界星悅光廊」之外，義大世界亦投下巨資，正在進行另一項全台絕無僅有的大型裝置藝術，預計今年暑假前可完工，保證也將成為IG打卡新亮點，請大家拭目以待。

義聯集團長期在南部地區發展，除了加碼投資義大世界外，在高雄市中心所投資「義享天地」的A館即將開幕，而B館鋼構則已施工至13層樓。另外，位於義大大昌醫院旁的「義大創業推廣大樓」規劃為高雄第一個最具特色的綜合型創意大樓，目前地下室已完工，地面施工至3樓，預計約1年多後將可全部完工，將成為高雄的新亮點。

義聯集團不斷持續在南部地區投資發展，感謝政府相關單位長期以來的協助，也期望未來能夠繼續支持推動，未來若有機會，也將繼續投資最具特色的項目，帶動高雄長期觀光建設與發展，打造高雄成為國際觀光和城際交流的都市，共同為高雄經濟發展而努力。

(工商 )