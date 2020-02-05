砷化鎵（GaAs）晶圓代工廠宏捷科（8086）增資價格出爐，發行價格訂為每股新台幣75元，共發行1千萬股，預計募集7.5億元，用以擴建無塵室與購置機器設備；將於2月12日除權。

宏捷科增資價格訂為每股新台幣75元，較先前市場普遍預期的約80元左右稍低，法人指出，主要在於目前疫情的不確定性，恐影響投資人的繳款信心，因此，稍微調低以確保募集成功；原股東認購比例暫定每仟股認購52.99749485股。

宏捷科於2019年11月11日公告辦理現金增資，增資資金用途在於擴建無塵室與購置機器設備，而這也是公司在事隔十年後再度辦理現金增資；宏捷科曾於2009年12月辦理現金增資1億元，當時目的在於充實營運資金，增資後實收股本為12.39億元。

砷化鎵產業隨5G世代來臨前景看好，2019年也由於美中貿易戰而喜迎轉單效應，在砷化鎵需求大增下，宏捷科現有產能已明顯供不應求，公司因而啟動新廠房建置計畫，以期大幅增加產能，為未來訂單大量湧入的需求做準備。

針對宏捷科辦理小額的現金增資，法人指出，由於十張只能認500股，應該沒有「賣老股、認新股」的壓力，因此，對於股價應該不會有太大的影響，主要仍以產業趨勢和基本面為依歸。

(工商 )