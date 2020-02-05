苗栗縣政府民政處因應縣內出生人口逐年減少，提出「祝生好孕 苗繪幸福」計畫，以金鏟子贈新婚夫妻鼓勵生育，祝福「好運（孕）到」，提升縣內生育率。

苗栗縣出生人口數逐年下降，2002年近7000人降至去年3077人，人數銳減1倍，出生率更從全國排名第11名下滑至第18名，民政處長彭基山表示，今年是「出生人口數的保衛戰」，因此為提升苗栗生育率，規畫金鏟贈送計畫，今年5月20日起，設籍苗栗縣的新婚夫妻，至縣內任一戶政事務所登記結婚，即贈每對新人1只金鏟子，祝福新人「好運（孕）產（剷）子」。

針對同性登記結婚，彭基山表示，計畫用意在於提升生育率，原則上不在規畫範圍，但會徵詢同性結婚新人意願，若想要的話，縣府也會贈送。彭基山指出，由於苗栗財政受中央控管，無法提升生育津貼，因此以致贈金鏟計畫，期許新人肯婚、肯生，達到增加生育率的目標。

(中時 )