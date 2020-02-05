摩托羅拉經典機款Razr即將以新科技，可折疊塑料OLED面板重出江湖。新推出的可折疊Razr金色版本已經被知名的科技部落客Evan Blass洩露，Razr的上市日期也已確定。

Razr目前僅在Verizon網站上以黑色版本出售，價格為1,499美元，金色版將於3月3日出貨。目前尚無關於何時推出黃金版本或價格是否會較高的消息。

Blass沒有透露有關洩漏手機的規格的任何詳細信息，因此我們假設黃金型號將具有與標準「 Noir Black」Razr相同的規格。這些規格包括中檔Snapdragon 710處理器和6.2英寸可折疊塑料OLED面板，摩托羅拉提醒這些顯示器可能容易產生「突起和結塊」。”

同時，有傳言稱三星正準備在下週推出一款外形非常相似的手機，名為Galaxy Z Flip以及其Galaxy S20系列。人們認為即將到來的可折疊產品包括「超薄玻璃」顯示器，該顯示器可能比Razr和三星第一代Fold上使用的塑料顯示器更耐用。

(中時電子報)