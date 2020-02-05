武漢肺炎在中國大陸之外，已有超過20個國家出現確診病例，新型冠狀病毒或許將成全人類燙手山芋，因為已有科學家警告，武漢肺炎恐怕成為全球性的大流行，前中研院院長翁啟惠更表示，可能演化成像流感般的傳染病。

武漢肺炎影響的範圍與時間可能超乎預期。前中研院院長、生策會會長翁啟惠在生策會網站發表文章，指出導致武漢肺炎的新型冠狀病毒比SARS致死率低，但傳染速度較快，要有效防治還是得發展疫苗，「且依目前趨勢，將來或許會演化成像流感般的傳染病，不能掉以輕心。」

武漢肺炎會如流感一般擴散全球嗎？美國科學家也開始朝這個方向思考。

《紐約時報》表示，武漢肺炎蔓延方式愈來愈像快速傳播的流感，比較不像同為冠狀病毒引起、但傳播速度較慢的SARS和MERS。

武漢肺炎疫情何時落幕仍無法預估，甚至可能演化成像流感般的傳染病。（圖片來源：Pixabay）

美國國家衛生研究院（NIH）轄下的過敏與傳染病研究院主任佛奇（Anthony Fauci）表示新型冠狀病毒「傳染性非常、非常高，幾乎肯定會變成大流行（Pandemic）。」

什麼是大流行？根據世界衛生組織（WHO）的定義，是指「新疾病的全球性傳播」，美國疾病管制與預防中心（CDC）則認定是「跨境傳播至多國或多洲，通常影響龐大人數。」

武漢肺炎傳播速度之快，大陸近期就有實例可佐證。天津市一棟百貨大樓，連續出現5起確診病例，這幾個病例都沒去過武漢。

其中第1、3、4例是百貨大樓的售貨員，都在同一樓層的不同區域工作，第5例則是顧客，她去了百貨大樓的賣鞋區（第4例所在區域）及珠寶區（第3例所在區域）購物，總計待了僅僅3小時就被感染。由此可見，病毒的傳播「效率」奇高，即使沒有長時間或密集接觸也可能染病。

前美國CDC主管弗里登博士（Dr. Thomas R. Frieden）警告，新型冠狀病毒「能被控制的可能性越來越小」，他認為武漢肺炎可能像流感和其他微生物一樣傳播，但仍無法預估傳播的範圍和致命程度。

依照大陸官方公布的數字，雖然武漢肺炎在中國大陸境內的累計死亡人數已經超越SARS，但致死率仍維持在2%左右，對比SARS的10%致死率與MERS每3名患者約1人死亡，仍相對偏低。

同樣高度傳播的H1N1，在2009年導致28.5萬人死亡，比季節性流感平均致死人數還少，致死率大約只有0.02%。

《紐約時報》則指出，武漢肺炎確切的致死率必須等待諸多研究、驗血與家戶採樣出爐後才能判定。等到更多檢測結果與輕症病例出現後，武漢肺炎致死率甚至還可能再降。

疫情什麼時候落幕？

武漢肺炎影響範圍雖可能持續擴大，但醫療與公衛系統健全的國家也毋須過於恐慌。（圖片來源：Pixabay）

除了無法預測究竟會有多少人死於武漢肺炎，疫情能不能短時間內趨緩也是未知數。目前多半認為氣溫回暖後，新型冠狀病毒就有可能像流感病毒、諾羅病毒一樣威力減弱，但是《紐約時報》指出，即使武漢肺炎疫情在6月趨緩，依照過去流感大爆發的歷史經驗，也有可能在秋季捲土重來。

不過到了那個時候，可能已有初階的解方問世。即使在仍等待疫苗與藥物的目前，「病毒也不至於在公共衛生系統較健全、積極的國家大規模擴散，」美國范德比大學醫學院（Vanderbilt University School of Medicine）預防醫學專家薛佛納博士（Dr. William Schaffner）表示。

資料來源：New York Times、Business Insider、新浪新聞

(中時電子報)