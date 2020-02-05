由王源、歐陽娜娜主演古裝劇《北靈少年志之大主宰》WeTV同步跟播中，歐陽娜娜和王源劇中劇情進展飛快，兩人第一集就偶遇，第四集歐陽娜娜就住進男方家，第五集共度難關後，第六到七集就牽手、表白，第九集歐陽娜娜還被稱是「未來的少主夫人」，從相識到相戀不超過八集，引發網友「火箭式追劇熱潮」。
歐陽娜娜在《北靈少年志之大主宰》飾演傾國傾城的洛神族女皇洛璃，戲外竟有少女般的煩惱，曝自己已經二十歲了，爸爸還不給她穿耳洞，而且是一輩子都不准打，「只能用夾的」，並且也不准她刺青。歐陽娜娜透露爸爸認為女孩子耳朵上不戴耳環時，有個洞不好看，又說若有一天拍戲，劇情需求不能戴耳環，耳朵上有個洞鏡頭拍到怎麼辦。
歐陽娜娜在戲裡詮釋高冷少女，一集的台詞量被網友虧大概僅有王源的萬分之一，但在拍戲現場的互動，打打鬧鬧被虧是「兄弟情」。戲中兩人青澀帶甜的戀愛模式，再加上鐵漢、嘴砲王與高冷神女的人設，讓網友直呼超有趣。
(中時 )
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