台北地檢署前書記官陳建曄，因申請加班費卻遭拒僅獲補休，向台北地方法院提告北檢撤銷行政處分及補休假未休的加班費，北院審理後，判決撤銷北檢的行政處分及公務員保訓會的行政處分及復審決定。另外，補休假未休部分，北檢需給付陳建曄3528元加班費，2案都可上訴。

陳建曄是向北檢提起2起行政訴訟，一件是他2017年11月17日下午5時半值勤至隔天上午8時半，後雖向北檢申請加班費卻遭拒，僅獲補休。另一件則是補休假未休的加班費提告北檢核發加班費4284元。

在逾時加班案，法院認為北檢片面以財政、預算困難為由，核給陳男6小時補休，沒有讓陳男選擇加班費或其他補償方法，嚴重侵害陳男服公職權的保障，並不合法，所以給付陳男晚間11時35分至隔天上午8時30分的值勤費有理由；北檢實在不能以財政、預算為由卸責。所以撤銷北檢原處分及保訓會復審決定，提出數種措施供陳男選擇後，再作成行政處分。

補休假未休的加班費案，法院認為，依公務人員保障法及行政院訂定的各機關加班費支給要點規定，北檢就陳男超勤時間應給予適當補償。根據陳男打卡紀錄、庭期表等資料認定陳男確實超勤21小時，檢察官後來雖簽請給予補休，但陳男卻因離職無法再補休，因此判決北檢核發14小時陳男加班費3528元。

(中時 )